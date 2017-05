Diocesi: mons. Catella (Casale Monferrato) convoca l’assemblea diocesana, “accettare la sfida della necessaria conversione”

“Vogliamo lasciarci leggere dalla ‘Evangelii Gaudium’ e dalle proposte scaturite dal Convegno di Firenze” per “confrontare l’ideale di Chiesa che Papa Francesco propone con il volto reale della nostra Chiesa diocesana e accettare la sfida della necessaria conversione”. È questo l’obiettivo indicato dal vescovo di Casale Monferrato, monsignor Alceste Catella, nel convocare l’assemblea diocesana che si terrà il prossimo 17 giugno. In una lettera pubblicata oggi dal settimanale diocesano “La Vita Casalese”, mons. Catella spiega che non sarà “un momento per organizzare qualche iniziativa o qualche attività” ma “un’esperienza in cui sperimentare al vivo che siamo Chiesa, popolo di Dio, comunità”. Rivolgendosi a “tutti voi, membri della Chiesa che cammina, vive ed è presente nella nostra amata diocesi”, il vescovo rileva che “la prima conversione da vivere è abbandonare il comodo immobilismo abitudinario per guardare oltre, per contemplare i limpidi orizzonti del Vangelo e camminare impegnandosi a diminuire le distanze tra l’ideale e il reale”. “La Chiesa ‘Popolo di Dio’ – aggiunge – è il grande progetto della ‘Evangelii Gaudium’ e del Convegno di Firenze e può essere descritto da alcuni ‘verbi’: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare”. “Su questi verbi abbiamo cercato di riflettere in questo anno pastorale”, ricorda mons. Catella, concludendo che “in assemblea – con metodo sinodale – lavoreremo insieme per trarre concrete indicazioni di viaggio”.