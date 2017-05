Diocesi: Ancona-Osimo, al via “Le Giornate dell’Anima”

“Francesco l’incendiario, l’anima di un pontificato”: questo il tema scelto per il primo incontro del Festival di cultura spirituale “Le Giornate dell’Anima” voluto nell’arcidiocesi di Ancona-Osimo dal card. Edoardo Menichelli. L’evento, giunto alla sua V edizione si pone l’obiettivo di essere un evento che crede che il binomio cultura e spiritualità “sia essenziale per cercare di fuoriuscire dalla crisi della società contemporanea”. “Infatti, cultura e spiritualità con il loro appello all’anima (come senso metafisico dell’uomo e come senso metaforico della vita) – afferma l’arcidiocesi nella presentazione – generano paradigmi esistenziali e sociali in alternativa a quelli oggi dominanti, di fronte ai quali sembra essersi prodotta una specie di anestetizzazione diffusa”. La prima data delle quattro ideate dall’arcivescovo di Ancona-Osimo e coordinate dal referente regionale per il progetto culturale della Chiesa italiana ha preso il via con il giornalista Gian Franco Svidercoschi. L’evento prosegue il suo viaggio di approfondimento e riflessione domani, venerdì 12 maggio alle ore 18 con Lucetta Scaraffia. La storica, scrive l’arcidiocesi, “riflette sull’anima delle donne, per evidenziare come la presenza femminile si sia configurata nella storia della Chiesa (tale da dare anima all’istituzione), e come la fede passi attraverso le madri (la religione quale anima femminile dall’800), e per interrogarsi sull’oggi delle donne (quale anima per la Chiesa?), su cui richiama l’attenzione Papa Francesco”.