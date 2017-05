Comunicazione: mons. Viganò (SpC), responsabili “per non confondere la visibilità con la pertinenza delle notizie”

“La convergenza digitale porta a ripensare le figure dal punto di vista professionale, e questo interpella in particolar modo i giornalisti”. Lo ha detto oggi a Roma il prefetto della Segreteria per la Comunicazione (SpC) della Santa Sede, mons. Dario Edoardo Viganò, intervenendo alla giornata di studi su “Forme di vita e radical mediation. Persone, ambienti mediali, forme d’esperienza nell’era digitale”, in corso alla Lumsa. In particolare, ha aggiunto parlando del portale d’informazione vaticano che raccoglierà le varie forme di comunicazione della Santa Sede, occorre “sviluppare una grande responsabilità per non confondere la visibilità con la pertinenza delle notizie e muoversi secondo il principio dell’‘user first’, che vuol dire attenzione all’utente dal punto di vista linguistico, riconoscendo le tecnologie che ha a disposizione e muovendosi di conseguenza, prevedendo una fruibilità dei contenuti anche per non vedenti e non udenti, in modo che il magistero del Papa, il racconto della Chiesa e delle Chiese sia accessibile anche a loro”. “Tutto questo – ha concluso – sarà visibile nel nuovo portale, che sarà la punta dell’iceberg di un sistema multimediale vaticano”.