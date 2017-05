Cinema: Tv2000, intervista a Monica Bellucci alla vigilia di Cannes

Alla vigilia di Cannes, Tv2000 intervista Monica Bellucci che quest’anno è la madrina del festival. L’attrice è la protagonista dell’intervista confidenziale di “Effetto notte”, in onda venerdì 12 maggio a mezzanotte, condotto da Fabio Falzone. Bellucci ripercorre la sua carriera e si sofferma sui ruoli a lei più cari: da Maria Maddalena in “The Passion” di Mel Gibson, a Malena nel film di Giuseppe Tornatore, fino all’ultimo interpretato in “On the milky road’ di Emir Kusturica.

Altri ospiti della trasmissione: Francesco Bruni, Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano regista e protagonisti del film “Tutto quello che vuoi”, storia di profonda amicizia tra un giovane romano e un poeta ottantacinquenne decaduto e malato di Alzheimer. E ancora: Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin interpreti di “Insospettabili sospetti” e Ridley Scott alla regia del nuovo “Alien Covenant”. Spazio anche a “King Arthur – Il potere della spada” di Guy Ritchie.