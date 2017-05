+++ Buccinasco: caso “spostamento” prima Comunione. Don Braga (parroco), “nessuna eccezione” +++

In merito alle informazioni apparse oggi su alcuni media “a proposito della parrocchia di Maria Madre della Chiesa in Buccinasco, si precisa che è possibile per tutti i bambini della prima Comunione di questa comunità – come accade ogni anno – cambiare il turno in cui partecipare alle celebrazioni”. Infatti “sono state una decina le famiglie – per motivi differenti – a chiedere e ottenere questa possibilità in vista delle tre celebrazioni di prima Comunione in programma tra sabato e domenica prossima. Tra queste famiglie c’è anche quella della bambina che i giornali menzionano”. Lo chiarisce al Sir il parroco, don Maurizio Braga, proprio in relazione alla sovraesposizione mediatica che si era registrata nelle scorse ore attorno alla parrocchia di Buccinasco. Don Braga precisa: “Nessuna messa che non sia già prevista verrà celebrata, nessuna eccezione particolare è stata fatta solo per qualcuno: questa parrocchia cerca, nel rispetto delle regole e nel limite del possibile, di andare incontro ai tempi di ogni famiglia”.