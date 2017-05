Avvenire: i temi della prima pagina di domani 12 maggio. Vaccini, Fatima, azzardo, legge elettorale, unioni civili

Un nuovo obbligo di vaccinazione per i bambini che devono frequentare la scuola. È dedicato a questo tema il titolo di apertura di “Avvenire” che riporta anche le divisioni sulla questione che agitano trasversalmente il governo e la maggioranza. Alla vigilia del viaggio del Papa a Fatima e alla devozione per la Madonna sono invece dedicati i due editoriali firmati da Mimmo Muolo e da Marina Corradi.

Di taglio medio un titolo sull’azzardo in cui si dà conto della sentenza della Corte costituzionale che conferma la legittimità di un intervento legislativo della Regione Puglia nel quale venivano fissate distanze minime di 500 metri dai luoghi sensibili per le sale giochi, slot e scommesse.

Completano la prima pagina i richiami sulla proposta di legge elettorale presentata dal Pd e i dati sul flop della legge sulle Unioni civili al primo anniversario dalla sua approvazione.