Austria: Vienna, monastero di Rennweg festeggia 300 anni. La clausura apre le porte per la festa

L’Ordine monastico della Visitazione di Santa Maria (o delle Visitandine o Suore Salesiane), fondato da san Francesco di Sales, celebra sabato 13 maggio i 300 anni dalla posa della prima pietra del Monastero di Rennweg, a Vienna. È questo il più antico tra i monasteri presenti nella capitale austriaca, ed è un luogo amato e rispettato da tutta la popolazione. Le Visitandine vivono in clausura, e rispettano la consegna del silenzio e della contemplazione: per la prima volta da 50 anni apriranno le porte del monastero per una festa spirituale, con musica e percorsi meditativi che permetteranno ai pellegrini di immergersi nel silenzio di Rennweg. Il monastero è familiarmente conosciuto come la “sorella gemella” in quanto la posa della prima pietra avvenne il 13 maggio 1717, giorno di nascita di Maria Teresa d’Austria, erede designata del trono degli Asburgo. Originariamente nel monastero si trovava anche un centro di formazione e studio per ragazze, che è esistito sino al 1927. L’Ordine è stato fondato nel 1610 da San Francesco di Sales e da Jane Frances di Chantal, in Francia. In origine si occupava di beneficenza e della cura ed educazione delle ragazze con scuole e collegi. Dal 1615 è un ordine di clausura. Nel mondo sono 150 le comunità dell’ordine, e tutti i monasteri sono autonomi, e, riuniti in federazioni geografiche, riferiscono direttamente alla Santa Sede. La Federazione tedesca è composta da 10 monasteri in Germania (6), Austria (2), Croazia (1) e Repubblica Ceca (1), per un totale di circa 120 suore.