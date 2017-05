Rogo camper rom: Sant’Egidio, “dolore e vicinanza, vittime di inaudita violenza”

La Comunità di Sant’Egidio esprime “il proprio dolore e la propria vicinanza alla famiglia rom colpita dal gravissimo atto di violenza”, che ha provocato la morte di due bambine di 4 e 8 anni e di una ragazza di 20, uccise nell’incendio del loro camper la notte scorsa a Roma. “Di fronte a una tragedia che lascia sgomenti – afferma -, occorre fermarsi e interrogarsi sulle condizioni di vita in cui tanti rom sono costretti a vivere nella capitale d’Italia, ma anche sulla diffusione di pregiudizi e di disprezzo nei loro confronti, che alimentano un vero e proprio antigitanismo”. La Comunità di Sant’Egidio, “amica dei rom, si stringe attorno a questo popolo, composto in larga parte di bambini, e invita tutti, istituzioni e cittadini, ad adoperarsi per superare le cause dell’emarginazione”.