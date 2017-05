Rogo camper rom: mons. Feroci (Caritas Roma), “per evitare queste tragedie servono interventi seri”

“Assistiamo a una nuova tragedia in questa città dopo quella di Tor Fiscale nel 2011 in cui persero la vita quattro bimbi. Non ci saremmo aspettati un altro episodio del genere, ma purtroppo si è verificato di nuovo. Questo ci deve far riflettere”. Lo ha detto mons. Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma, che si è recato stamattina sul luogo dell’incendio. “Ci vuole una programmazione di interventi fatta in modo più serio e attento per evitare queste tragedie – ha sottolineato -. Non è una cosa semplice, ma serve una progettualità a lunga gittata”.