Rogo camper rom: Amnesty, “la tragica morte di tre ragazze e il diritto negato a una casa per tutti”

“La tragica morte, questa notte, di tre sorelle di una famiglia rom nell’incendio del camper – non è ancora chiaro se doloso o meno – in cui vivevano nel quartiere romano di Centocelle ripropone ancora una volta, e nel modo più drammatico, il tema del diritto a un alloggio adeguato nella capitale”. Lo afferma oggi una nota di Amnesty international, precisando che il diritto alla casa “riguarda tutti, i rom come gli stranieri e naturalmente tanti cittadini romani, e la cui negazione costringe molti a cercare riparo in situazioni ai limiti della vivibilità”. La tragedia di Centocelle, sei anni dopo quella di Tor Fiscale in cui morirono tra le fiamme quattro bambini rom – sottolinea Amnesty -, pone ancora una volta con estrema urgenza la necessità di avere politiche abitative degne di questo nome in una città nella quale è noto quanto patrimonio immobiliare sia inutilizzato.”