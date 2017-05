Papa Francesco: videomessaggio trasmesso in Portogallo a pochi giorni dal pellegrinaggio a Fatima

“So che mi avreste voluto nelle vostre case e comunità, nei vostri villaggi e città” ed “è un invito, il vostro, che mi sarebbe piaciuto accettare, ma non mi è possibile” perché “abbiamo deciso con le diverse autorità di circoscrivere la visita ai momenti e ai luoghi propri del pellegrinaggio al Santuario di Fatima, segnando l’incontro con tutti ai piedi della Vergine Maria”. Lo ha detto il Papa in un videomessaggio trasmesso oggi in Portogallo, in occasione dell’imminente pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Fátima nella ricorrenza del centenario delle apparizioni.