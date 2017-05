Festival biblico: a Padova per la quinta volta. Si comincia il 18 maggio con il vernissage di due mostre

Torna per la quinta volta a Padova il Festival biblico, l’iniziativa ideata dalla diocesi di Vicenza nel 2005 che oggi è arrivata a coinvolgere sei diocesi del triveneto. Il tema dell’edizione 2017 è il viaggio: “Felice chi ha la strada nel cuore”. Su questo argomento si è confrontata anche la diocesi padovana che organizza cinque giorni di eventi, dal 18 al 22 maggio. “Siamo felici della collaborazione con Padova per la ricchezza culturale che apporta. La parola chiave per descrivere il suo contributo al Festival 2017 è ‘letteratura’, laica e biblica. Il tentativo di essere un’impresa culturale che ha impatto anche spirituale”, ha affermato Roberta Rocelli, direttrice del Festival, durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta oggi. “Gli appuntamenti nella nostra città – ha detto don Roberto Ravazzolo, coordinatore della parte padovana del Festival – si articolano lungo cinque filoni: artistico, testimoniale, filosofico-sociologico, biblico e spirituale, alla ricerca di declinare in modo ampio il concetto di viaggiare, dallo spostamento fisico a quello metaforico, attraverso appuntamenti e linguaggi di vario tipo”. Le giornate prenderanno il via giovedì 18 maggio con il vernissage, alla presenza del vescovo mons. Claudio Cipolla, di due mostre ospitate al Museo diocesano: “Mirabilia”, opere di artisti under 35 sul tema del viaggio, della scoperta, delle mete impossibili da raggiungere, e “Il viaggio di Giona”, illustrazioni di Saul Darù.