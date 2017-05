Dopo di noi: Masi (avvocato), la legge “dà voce a quanto fatto dalla società civile”

(Bologna) “La legge 112/2016 fa tesoro dell’esperienza giuridica e organizzativa cresciuta in questi anni in Italia, dando voce e valorizzando quanto fatto dalla società civile”. Al seminario di studio sul “Dopo di noi” organizzato a Bologna dall’Ufficio catechistico nazionale, l’avvocato Marco Masi (Foro di Bologna) ha illustrato i settori d’intervento delle nuove “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Da una parte gli strumenti negoziali di diritto privato, dall’altra il fondo nazionale – 184 milioni previsti su un triennio – per i progetti sulla deistituzionalizzazione dei percorsi e la domiciliarità. Importante, ha evidenziato, è il compito educativo verso i genitori con figli disabili, “perché coniugare l’autonomia con il distacco dalla famiglia non è semplice”, e il rapporto con i corpi intermedi. “Associazioni di famiglie, fondazioni e cooperative possono avere un grande ruolo per la loro capacità progettuale e d’innovazione. Serve un’iniziativa comune tra le famiglie, nel territorio, cui anche la Chiesa possa rimandare. Più del posto, della struttura, dei soldi valgono le relazioni umane, valorizzarle è uno dei tanti scopi della legge – ha chiarito – ma se non c’è una progettualità sociale si può fare poco. Bisogna avviare processi e percorsi insieme, per dirla con Papa Francesco, affinché le finalità della legge possano essere meglio perseguite”.