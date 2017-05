Congresso economico europeo: convegno a Katowice su “Un’altra Europa in un mondo diverso”. Buzek, “rispondere alle sfide”

Jerzy Buzek, eurodeputato polacco, già presidente del Parlamento europeo

“Un’altra Europa in un mondo diverso”: è il titolo della prima sessione del Congresso economico europeo inaugurato stamattina a Katowice in Polonia. La nona edizione dell’evento, fino a sabato 12 maggio, vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti della politica, dell’economia e del mondo della finanza, dell’università europei. “Qui non eludiamo le domande difficili, rispondiamo alle sfide e cerchiamo possibilità nuove”, ha affermato, aprendo il dibattito, Jerzy Buzek (ex presidente del Parlamento europeo e già premier polacco). Buzek è convinto che “il nostro continente debba trovare il modo di cambiare”, scegliendo una tra le tre soluzioni possibili: retrocedere nel processo d’integrazione, resistere, introducendo solo piccole modifiche; oppure rafforzare la collaborazione e l’unità tra i Paesi membri dell’Ue. L’ex primo ministro della Slovacchia, Mikulas Dzurinda, ha osservato a tale proposito che “la soluzione più probabile sarà costituita da un mix di quelle tre soluzioni”. Dzurinda, dicendosi a favore di un rafforzamento della cooperazione europea, ha ammonito contro la centralizzazione e un allineamento eccessivi come per esempio l’armonizzazione dei regimi fiscali. Inoltre, ha aggiunto che “è necessaria una precisa definizione delle competenze a livello nazionale e quello europeo”.