Avvenire: i temi della prima pagina di domani 11 maggio. Licenziamento capo Fbi, Trump e Putin, inchiesta sugli “spazzini” di Facebook

“Avvenire” dedica l’apertura alla vicenda americana del licenziamento del capo del Fbi e del contemporaneo avvicinamento di Trump alla Russia di Putin. Gli altri titoli più importanti sono invece per due temi di impatto sociale rilevante. Il primo è quello tragico del rogo doloso che ha tolto la vita a tre giovani a Roma, scoperchiando un abisso di degrado e mancanza di integrazione, anche se la matrice del gesto assassino non è ancora del tutto chiara. L’editoriale sulla vicenda è affidato a Marco Impagliazzo. ll secondo tema è quello delle garanzie estese anche ai lavoratori non dipendenti, un passo avanti significativo nelle tutele. “Lo Statuto dei lavoratori autonomi approvato ieri in via definitiva dal Senato rappresenta una piccola rivoluzione – scrive infatti Francesco Riccardi nel suo commento -. Prima ancora che per le tutele assicurate, a livello piuttosto embrionale, per il mutamento culturale che indica. Inizia finalmente a considerare la nuova tipologia di lavoratori professionisti e freelance non più come delle chimere, da ricondurre a una qualche forma di vita professionale conosciuta negli anni 70 del secolo scorso: gli iscritti a un ordine oppure i commercianti, i precari o i dipendenti. Oggi, invece, si prende atto non solo della loro esistenza – e si calcola siano 2,5 milioni di lavoratori nel nostro Paese – ma si comincia a considerarli come figure al pari delle altre e soprattutto con proprie specificità. Rispetto alle quali cercare di cucire un abito di tutele su misura o per lo meno non seguendo il profilo e lo standard di altre categorie”. Spazio anche per la vicenda Ong-migranti: decisa la difesa delle organizzazioni non governative, mentre il procuratore di Trapani conferma che alcune persone appartenenti a una Ong sono sotto inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Tra i temi di “Avvenire”, un’inchiesta sugli “spazzini” di Facebook, le persone che devono controllare i contenuti scabrosi o violenti, e il “fallimento” di fatto della provincia di Caserta.