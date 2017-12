Terremoto: spesa solidale nel convento dei Cappuccini di Milano, i fondi per la ricostruzione di Arquata del Tronto

Spesa solidale nel convento dei Frati missionari Cappuccini, a Milano. Nelle domeniche e nei giorni festivi vengono allestiti diversi stand in piazza Cimitero Maggiore, dove sono proposte le specialità dei Comuni di Norcia, Spoleto e Castelluccio, colpiti lo scorso anno dal sisma: salumi, formaggi, miele, biscotti e legumi di prima qualità a prezzi competitivi. Le offerte andranno alle aziende familiari in crisi, alla costruzione di un centro di aggregazione sociale per le popolazioni sfollate e di una chiesa in legno nei centri dove l’edificio sacro è crollato nella diocesi di Ascoli Piceno. “Grazie all’intraprendenza di ‘fra Cercot’ con la sua lotteria e alle leccornie che la gente ha consumato sul posto, è stato raggiunto un grande obiettivo: circa 10mila euro – ha raccontato padre Mauro Miselli, segretario delle Missioni Cappuccine -. Li dedicheremo a un altro importante progetto che vogliamo realizzare: la ricostruzione del Centro polifunzionale ad Arquata del Tronto, un ‘contenitore’ che ospiterà associazioni, movimenti, bar, edicola e uno spazio dove celebrare la Messa, affinché la vita comunitaria e sociale di chi è sfollato riprenda con un minimo di normalità”.