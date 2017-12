Solidarietà: Como, domenica 17 dicembre concerto per l’ospedale ugandese in memoria del missionario medico Ambrosoli

Un concerto per sostenere il “Dr. Ambrosoli Memorial Hospital” di Kalongo, in Uganda. Sarà eseguito, domenica 17 dicembre, alle 16, nella basilica di San Fedele, a Como. Quest’anno saranno protagoniste le “Note di gioia” del coro Elikya, che accoglie persone provenienti da diversi Paesi del mondo, dall’Italia al Congo, dall’Uganda alla Costa d’Avorio, dalla Colombia alla Russia. Verrà eseguito un programma molto vario, con canti della tradizione natalizia, canti sacri e religiosi tipici di Congo, Camerun, Cile, Ecuador e Italia. “Il concerto sarà l’occasione per la Fondazione di far pervenire il proprio saluto natalizio – si legge in una nota – e ringraziare la città di Como, gli amici, i donatori e i sostenitori, che da sempre le sono vicini nel sostenere i progetti del Dr. Ambrosoli Memorial Hospital di Kalongo, nella remota savana nord ugandese”. L’ingresso è gratuito con la possibilità di donare liberamente un contributo in favore della Fondazione Dr. Ambrosoli, che organizza l’evento, per sostenere i bisogni dell’ospedale e della scuola di Kalongo.