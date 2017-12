Società: Milano, mercoledì all’Università Cattolica premio alla migliore laurea magistrale sul tema della “Figura del nonno”

Mercoledì prossimo, alle ore 18, si terrà all’Università Cattolica di Milano la cerimonia per la consegna del premio alla migliore laurea magistrale sul tema della “Figura del nonno” istituito dall’Associazione Nonni 2.0 per l’anno accademico 2016/2017. Premiata sarà Caterina Sanzone per la tesi magistrale in Psicologia clinica “Tre generazioni a confronto: quale solidarietà? Elementi emergenti da un’indagine sociologica qualitativa”.

“Con questa iniziativa – spiega il presidente di Nonni 2.0, Pierluigi Ramorino – la nostra Associazione vuole testimoniare il proprio impegno per la valorizzazione della figura del ‘nonno’ nell’attuale situazione di famiglie e società, la cui importanza sia di collegamento culturale ed educativo tra le generazioni sia di pilastro di welfare è ancora troppo spesso ignorata”.