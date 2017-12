Povertà: Comunità Sant’Egidio, lunedì presentazione dell’edizione 2018 di “Roma. Dove mangiare, dormire, lavarsi”

È come ogni anno dedicata ai tanti “invisibili” che per “imprevisti” della vita hanno perso tutto: casa, lavoro e in molti casi anche gli affetti. Persone che passano ogni giorno davanti ai nostri occhi e vivono in condizioni di povertà, assoluta o relativa, e di esclusione sociale. Si tratta della guida “Roma. Dove mangiare, dormire, lavarsi”, soprannominata la “Guida Michelin” dei poveri, realizzata dalla Comunità di Sant’Egidio e che verrà presentata lunedì 11 dicembre nella capitale presso la sede dell’organizzazione (piazza Sant’Egidio 3 – ore 11). “Un prezioso orientamento nel mondo della solidarietà – spiegano da Sant’Egidio -, rivolto a persone senza fissa dimora, anziani o stranieri che hanno necessità di conoscere indirizzi utili per trovare un pasto caldo, trascorrere una notte al coperto e usufruire dei principali servizi igienici”. Per l’occasione, nel corso della conferenza stampa alla quale interverrà Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, saranno offerti all’attenzione di tutti alcuni dati sulla povertà a Roma e in Italia insieme ad una loro lettura e ad alcune proposte concrete rivolte alle istituzioni e a tutti i cittadini.