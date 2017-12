Paraguay: mons. Valenzuela (Caacupé), “ferisce e preoccupa grave crisi morale pubblica e privata” e “corruzione” a pochi mesi da elezioni presidenziali

Un richiamo molto forte contro la cattiva politica e la corruzione è arrivato ieri da mons. Ricardo Valenzuela, da pochi mesi vescovo di Caacupé, il maggiore santuario mariano del Paraguay e uno dei maggiori dell’America Latina. In occasione dell’omelia durante la solennità dell’Immacolata Concezione, mons. Valenzuela ha parlato a lungo della situazione del Paese, in riferimento alle elezioni presidenziali del prossimo anno. “Esortiamo particolarmente i fedeli cristiani a impegnarsi per i cambiamenti radicali di cui necessita con urgenza la nostra società paraguagia. Ci ferisce e ci preoccupa l’accentuata gravità della crisi morale, pubblica e privata, della vita politica e dell’amministrazione giudiziaria, della situazione di ingiustizia sociale ed economica della popolazione. Sono evidenti il malessere generalizzato e lo scontento di grandi settori della popolazione di fronte a dirigenti ed autorità, che sembrano disconoscere questa realtà”.

Ha proseguito mons. Valenzuela: “Riconosciamo che c’è qualche progresso in alcuni settori, però con profonda preoccupazione vediamo il ritardo che patiamo in altri settori, che le autorità non hanno potuto o voluto superare, per dare priorità alle ambizioni personali o della propria fazione”. Secondo il vescovo di Caacupé questa situazione è visibile “nei poveri centri educativi senza un tetto, negli ospedali abbandonati, nei ponti precari e nelle strade intransitabili, nel terrore permanente che soffre la popolazione per mancanza di sicurezza, specialmente nel nord del paese, angustiato dalla banda Epp, che ha in ostaggio cinque persone sequestrate”. Ancora, il presule ha ricordato l’assenza dello Stato nell’alto Paraguay, nel quale “la maggioranza della popolazione è senza acqua potabile”. È la corruzione “che violenta i diritti essenziali dei cittadini, nella misura in cui priva lo Stato delle risorse materiali necessari perché tutti possano accedere alla giustizia, così come alla salute, all’educazione pubblica e ad altri bisogni. Quando si usa malamente il denaro che arriva dal pagamento delle imposte, tutta la nazione risulta essere malata”.

Commenta dalla Colombia Cristiano Morsolin, esperto di diritti umani in America Latina: “Pochi giorni fa qui a Bogotá Francesco ha inviato un videomessaggio all’incontro del Celam con i politici latino-americani, sottolineando che la politica, essendo servizio, “non è serva di ambizioni individuali” o di prepotenze “di centri d’interessi”, “ricadendo addirittura in forme di autocrazia e totalitarismo”. “Il vescovo Ricardo Valenzuela – conclude – ha applicato il messaggio di Papa Francesco alla realtà del Paraguay”.