Papa Francesco: a Missionarie Sacro Cuore di Gesù, “Santa Cabrini esempio di una vera vocazione”

“Santa Cabrini è stata una vera missionaria. Era cresciuta tenendo davanti a sé l’esempio di San Francesco Saverio, il pioniere dell’evangelizzazione in Oriente. Nel suo cuore aveva la Cina e in quella terra lontana sperava di portare l’annuncio del Vangelo”. Lo ha ricordato, oggi, Papa Francesco, ricevendo in udienza, nella Sala Clementina del Palazzo apostolico, le Missionarie del Sacro Cuore di Gesù in occasione del primo centenario della morte di Santa Francesca Cabrini. Infatti, la santa “non pensava alle migliaia e migliaia di emigranti che a causa della fame, della mancanza di lavoro e dell’assenza di un futuro si imbarcavano con le loro poche cose per raggiungere l’America, spinti dal sogno di una vita migliore”, ma “fu la lungimiranza di Papa Leone XIII che, con una battuta, le fece cambiare rotta: ‘Non ad oriente, Cabrini, ma all’occidente!’. La giovane Madre, che aveva da poco fondato le Missionarie del Sacro Cuore, doveva aprire i suoi occhi per vedere dove Dio la inviava in missione. Non dove lei voleva andare, ma dove Lui aveva preparato per lei la strada, la strada del servizio e della santità”. Ecco, per il Pontefice, “l’esempio di una vera vocazione: dimenticare sé stessi per abbandonarsi pienamente all’amore di Dio”.