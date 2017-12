Papa Francesco: a Missionarie Sacro Cuore di Gesù, “carisma Santa Cabrini di attualità straordinaria” perché “i migranti hanno bisogno di amicizia e vicinanza umana” oltre che di buone leggi

“Dopo tanti anni, la realtà dei migranti, a cui Santa Francesca Saverio ha dedicato tutta la sua vita, si è evoluta ed è più che mai attuale. Nuovi volti di uomini, donne e bambini, segnati da tante forme di povertà e di violenza, stanno di nuovo davanti ai nostri occhi e attendono di trovare sulla loro strada mani tese e cuori accoglienti come quelli di Madre Cabrini”. Lo ha sottolineato, stamattina, Papa Francesco, ricevendo in udienza le Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, in occasione del primo centenario della morte di Santa Francesca Cabrini. “A voi, in particolare – ha aggiunto -, è offerta la responsabilità di essere fedeli alla missione della vostra Santa Fondatrice. Il suo carisma è di un’attualità straordinaria, perché i migranti hanno bisogno certamente di buone leggi, di programmi di sviluppo, di organizzazione, ma hanno sempre bisogno anche e prima di tutto di amore, di amicizia, di vicinanza umana; hanno bisogno di essere ascoltati, guardati negli occhi, accompagnati; hanno bisogno di Dio, incontrato nell’amore gratuito di una donna che, col cuore consacrato, ti è sorella e madre”.