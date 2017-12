Papa a Sant’Andrea delle Fratte: padre Trebisonda (parroco), “un’emozione unica”. La firma sul registro dei visitatori

“È stata un’emozione unica, e permettetemi di definirlo, un evento storico per la nostra comunità pregare davanti alla Madonna del Miracolo con Papa Francesco”. Così padre Francesco Trebisonda, parroco, commenta oggi al Sir la visita di ieri del Pontefice in Sant’Andrea delle Fratte. “La visita -riferiscono i frati minimi – è durata oltre 25 minuti. Il Papa è entrato intorno alle 16.30, accolto dal parroco, ha offerto un omaggio floreale e si è raccolto in una preghiera silenziosa e meditativa davanti all’immagine della Vergine dell’Israelita Ratisbonne, per circa dieci minuti insieme alla comunità. Il Santo Padre ha poi salutato la comunità dei Minimi di San Francesco di Paola, ha incontrato padre Andrea Lia om, il missionario della misericordia più anziano di Roma”. Su invito del parroco ha lasciato la firma sul registro dei visitatori del Santuario. Ha fatto la foto con la comunità e, infine, ha benedetto il presepe. Uscendo dal Santuario ha salutato i numerosi fedeli che lo attendevano.