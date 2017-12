Natale: Roma, migliaia di giocattoli in regalo per i bambini più bisognosi da Salvamamme e Croce Rossa

Migliaia di giocattoli saranno donati, martedì 12 dicembre, dalle 11, nella sede di Salvamamme, a Roma. In prossimità del Natale, sarà realizzato un open day dal Family Support Center dell’associazione e dalla Croce Rossa. Aprirà per l’occasione l’officina di Guido “aggiusta-giocattoli”, pensionato che, da sei anni, rende concreti i sogni di migliaia di bambini di famiglie in difficoltà, restituendo nuova vita ai giochi che vengono donati, spesso non funzionanti. Con lui, a gestire la consegna, ci saranno Grazia Passeri, presidente di Salvamamme, e Debora Diodati, presidente della Croce Rossa di Roma. Parteciperà all’evento una delegazione dei gruppi sportivi di “Fiamme Oro Rugby”. A tutti, in occasione delle feste, verrà offerta una grande torta.