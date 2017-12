Manifestazione a Como: don Zappolini (Cnca), “intimidazione è grave episodio che non può essere minimizzato”

“Anche noi del Cnca partecipiamo alla manifestazione ‘E questo è il fiore’, indetta oggi a Como contro il grave episodio di intimidazione messo in atto, la scorsa settimana, da un gruppo di skinhead nei confronti di un’associazione impegnata in favore delle persone migranti”, dichiara don Armando Zappolini, presidente del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca). “L’episodio di Como – afferma – non va assolutamente minimizzato, come hanno fatto invece alcune forze ed esponenti politici. Si sta creando nel Paese un clima sempre più negativo nei riguardi delle persone straniere. Una situazione che chiama in causa responsabilità precise di partiti, uomini politici, opinionisti, stampa che soffiano sul fuoco additando facili capri espiatori dinanzi ai tanti problemi che hanno di fronte a sé le persone che vivono in questo paese. Una situazione che rischia di risvegliare i peggiori impulsi e le più pericolose farneticazioni ideologiche”.