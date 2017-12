Famiglia: don Bottacini (Cei), “Vangelo è grande via di felicità da testimoniare e annunciare”

Gesù si fa ascoltare, vedere, toccare e gustare: nella vita familiare lo possiamo conoscere con tutti i nostri sensi e “se vivremo il Vangelo con tutto noi stessi, allora esso diventerà una grande via di felicità in cui sentiremo crescere dentro di noi il desiderio di costruire una famiglia tutta nostra, perché in famiglia ci siamo sentiti amati”. Parola di don Enzo Bottacini, dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, che questa mattina ha guidato la preghiera e la Lectio divina al corso annuale di formazione per animatori di “Animatema di famiglia” che si conclude domani a Roma (Abbazia delle Tre Fontane, 8-10 dicembre). Tema dell’incontro, promosso dal suddetto Ufficio Cei, “Animatori di felicità… sulle orme di San Paolo”. Commentando un brano della prima lettera di san Giovanni, don Bottacini spiega che “il Vangelo ci chiede di essere testimoniato e annunciato. Solo cominciando a viverlo possiamo scoprirlo come via di felicità” e poiché la pienezza della felicità “è la comunione”, è proprio la famiglia, nelle sue dinamiche relazionali, a insegnarci “come vivere la comunione con Dio e con i nostri fratelli, poiché in essa ogni giorno ci esercitiamo a vivere con e per gli altri, come afferma Amoris laetitia”. In questo modo, conclude, “attingendo alla gioia che viene dal Vangelo possiamo davvero diventare animatori felici di servire la famiglia e annunciatori della misericordia che il Padre ci dona ogni giorno”.