Diritti umani: Tavola della pace, domani al via una campagna di sensibilizzazione

Una campagna per promuovere i diritti umani prenderà il via domani, domenica 10 dicembre, in occasione della Giornata mondiale d’azione per i diritti umani. In quel giorno, ricorrerà il 69° anniversario dell’approvazione della Dichiarazione universale. In Italia, la Tavola della pace insieme a tanti gruppi e associazioni invitano tutti ad accendere una luce per promuovere insieme “l’anno dei diritti umani”. Si tratta di “una mobilitazione straordinaria delle coscienze, per contrastare le violenze, guerre, terrorismo, discriminazioni e disuguaglianze, che continuano a violare la dignità umana dentro e fuori il nostro Paese”. “Occorre diffondere una nuova cultura politica nonviolenta – afferma Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della pace -. Dobbiamo educarci ed educare in modo sempre più efficace alla pace, ai diritti umani e alla cittadinanza glocale responsabile. Abbiamo bisogno di una visione e una mobilitazione, di iniziative e azioni comuni”. Per promuovere e organizzare l’anno dei diritti umani è nato il Comitato nazionale per il 70° anniversario della Dichiarazione universale con l’obiettivo di sviluppare un’azione di formazione e sensibilizzazione delle istituzioni per incidere sulla loro agenda politica.