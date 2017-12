Diocesi: Urbino, un concorso di presepi in famiglia, a scuola, in parrocchia, in oratorio

Un concorso di presepi è stato bandito dall’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. È rivolto a diverse categorie: presepe in famiglia, a scuola, in parrocchia, in oratorio, in associazione, presepe vivente e presepe artistico. Una commissione nel periodo natalizio si recherà nei diversi luoghi in cui sono allestiti per esprimere il proprio giudizio. Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 18 dicembre e potranno essere corredate di documentazione fotografica o video. Le candidature vanno segnalate agli indirizzi mail: museoalbani@arcidiocesiurbino.it e ufficiobeniculturali@arcidiocesiurbino.it.Tre i premi per i vincitori. La proiezione dei filmati relativi ai presepi in concorso verrà effettuata il 14 gennaio, alle 16, nell’Oratorio della Grotta della cattedrale. A seguire, si svolgerà la premiazione del concorso “L’augurio di una pace vera”. “In un tempo come quello contemporaneo lacerato da discordie e da guerre che fanno perdere la speranza, dalla grotta di Betlemme giunge l’annuncio di una grande gioia, capace di sbaragliare le notti del mondo – si legge in una nota -. Fare il presepe è una testimonianza culturale per i non credenti, ma per i cristiani che nella Santa liturgia celebrano la nascita di Gesù, è la testimonianza di ‘fare memoria’, secondo il valore teologico-eucaristico”.