Diocesi: Terni: domani inaugurazione dell’albero della solidarietà e del presepe in cattedrale

L’albero della solidarietà e un presepe saranno installati nella cattedrale di Terni. L’inaugurazione dei due simboli natalizi si svolgerà domani, domenica 10 dicembre, alle 17,30 in piazza Duomo con la benedizione del vescovo mons. Giuseppe Piemontese. Una festa che unisce la comunità pastorale del duomo e la parrocchia Santa Maria Assunta e che coinvolgerà i bambini e le loro famiglie. Saranno i più piccoli ad animare il pomeriggio di domenica, con i canti natalizi. Da via Roma raggiungeranno in processione il sagrato della cattedrale per la rappresentazione di uno spettacolo natalizio. Subito dopo, sarà il momento della benedizione impartita da mons. Piemontese. A seguire, l’inaugurazione del presepe nella cripta. “Durante il periodo natalizio – si legge in una nota della diocesi – sono invitate tutte le famiglie a portare un pacco dono in generi alimentari, da deporre sotto il grande albero della solidarietà, come regalo di Natale per le famiglie e i bambini più poveri”.