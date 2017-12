Diocesi: Savona-Noli, apre al pubblico il museo del tesoro della cattedrale

Il museo del tesoro della cattedrale di Savona sarà aperto al pubblico. L’inaugurazione, mercoledì 13 dicembre, alle 16.30, in duomo, con un breve discorso dal vescovo, mons. Calogero Marino. Finora l’antica struttura della Massaria, oggi rimessa a punto, è stata visitabile solo su richiesta. Durante l’evento, intitolato “Il tesoro disvelato”, saranno proiettate immagini inerenti il museo, mentre gli allievi dell’Istituto diocesano di musica sacra suoneranno alcuni brani d’organo. La scelta del giorno della festa di santa Lucia, molto sentita dai savonesi, non è casuale. “La diocesi di Savona-Noli, attraverso l’azione dell’Ufficio beni culturali, intende infatti donare alla cittadinanza la possibilità di fruire, ogni domenica pomeriggio, di un ricco patrimonio di arte e di fede, rimasto chiuso ai più per troppi anni e restituito alla comunità in occasione delle festività natalizie”, si legge in una nota. Nel museo sono esposte preziose opere di oreficeria, dipinti, frammenti di affresco, paramenti liturgici, arredi lignei e sculture sacre.