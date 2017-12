Diocesi: Savona-Noli, a Santa Lucia una doppia festa delle luci fra ebrei e cattolici

A Santa Lucia una doppia festa delle luci fra ebrei e cattolici nella diocesi di Savona-Noli.

Mercoledì 13 alle 18 nelle sale del vescovado sarà celebrato il rito ebraico di Hannukkah per la prima volta nel giorno dedicato alla martire siracusana come “occasione di fraternità, incontro e preghiera comune fra diverse fedi”, spiega una nota della diocesi. Alla presenza del vescovo Gero Marino e di Amnon Cohen, primario di pediatria e già presidente della Comunità ebraica della Liguria, Giuseppe Momigliano, rabbino capo della Sinagoga di Genova, celebrerà il rito dell’Hannukkah, accendendo al tramonto la tradizionale candela. “La festa ebraica delle luci quest’anno è fissata dalla sera di martedì 12 a quella di mercoledì 20 dicembre – ricorda la nota -. Quindi, per una felice combinazione del calendario, il secondo giorno coincide proprio con quello in cui la Chiesa ricorda santa Lucia: la festa dedicata alla martire siracusana, da sempre molto sentita a Savona, è anch’essa tradizionalmente legata alle luci. Perciò, la diocesi di Savona-Noli, con l’aiuto di Fabio Cecchini, ha proposto alla Comunità ebraica questo suggestivo momento di fratellanza e raccoglimento che per la prima volta si svolge in questo giorno dopo l’esordio dell’Hannukkah, celebrata sempre in vescovado nel dicembre 2015”.

“La preghiera comune, che rinnoverà un rapporto di amicizia e fratellanza rinsaldato ogni anno dalla Giornata del dialogo fra cattolici ed ebrei, sarà suggellato dalla musica del Coro polifonico di Valleggia diretto da Marco Siri – prosegue la nota -. Il gruppo proporrà infatti due canti della tradizione ebraica – tra cui uno proprio tipico della festa di Hannukkah – e altri due caratteristici invece del Natale cristiano”. Al termine “tutti i presenti, guidati dal vescovo Gero, accenderanno una candela in segno di preghiera”.