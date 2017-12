Diocesi: Pompei, in preparazione al Natale iniziative per i giovani e mostre di presepi

Musica, momenti di preghiera e presepi in preparazione del Natale nel santuario di Pompei. Differenti le rappresentazioni della natività esposte e appartenenti alla tradizione presepistica napoletana del ‘700, tra cui il presepe realizzato, a grandezza naturale, nei sotterranei del Centro educativo “Bartolo Longo”. Il 16 dicembre, alle 6,30, con l’inizio della Novena di Natale, sarà inaugurata invece, al suono delle zampogne, la Natività allestita in basilica. Altro appuntamento è la mostra fotografica “Bartolo Longo, profeta di Maria a Pompei”, che sarà inaugurata il 13 dicembre presso il Centro educativo, dove resterà aperta fino al 7 gennaio. Al centro di due eventi, in vista del Natale, saranno, poi, i giovani di Pompei e non solo. Venerdì 15, infatti, il Servizio per la pastorale giovanile incontrerà i ragazzi, alle 20,15, per un apericena nell’atrio del Comune. L’evento, “Le cose che abbiamo in comune”, sarà l’occasione per spiegare loro il prossimo Sinodo dei vescovi che li vedrà protagonisti. Alle 22, poi, musica live con band giovanili pompeiane, a cura del Forum dei giovani di Pompei, che ha organizzato per loro la Silent Disco: ogni giovane avrà delle cuffie con la musica preferita e potrà ballare senza disturbare. Il 22 dicembre, invece, il Sinodo sarà presentato agli studenti del liceo Pascal di Pompei, ai quali farà gli auguri di Natale l’arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo. Il complesso bandistico “Bartolo Longo-Città di Pompei” eseguirà il tradizionale concerto dedicato alla nascita del Redentore, alle 20, del 16 dicembre, in basilica; alle 19 del 26 dicembre, invece, al Teatro Di Costanzo-Mattiello, l’associazione regionale “Cori campani” proporrà i canti della tradizione in un’esibizione dal titolo “Christmas Song”.

In basilica, la veglia del 24 dicembre inizierà, alle 23,15. A mezzanotte sarà l’arcivescovo di Pompei, a presiedere la Messa nella Notte santa. L’indomani, il presule officerà la celebrazione di Natale, alle 11.