Diocesi: Patti, oggi incontro e Messa per l’arrivo della comunità “Figli in Cielo”

Oggi pomeriggio a Patti si terrà l’inaugurazione della comunità diocesana “Figli in Cielo”. Alle ore 17, una Santa Messa sarà presieduta nella basilica cattedrale dal vescovo di Patti, mons. Guglielmo Giombanco. La celebrazione sarà preceduta, alle 16, dall’incontro della fondatrice nazionale di “Figli in Cielo”, Andreana Bassanetti, con le famiglie colpite dalla perdita di un figlio, che si terrà all’Auditorium del Seminario vescovile, in via Magretti 157. “Figli in Cielo”, ricorda una nota della diocesi, “è una comunità approvata dalla Conferenza episcopale italiana per sostenere ed accompagnare le famiglie che vivono l’esperienza del lutto, la cui fondatrice e presidente nazionale è la psicologa e psicoterapeuta Andreana Bassanetti, che iniziò quest’esperienza a Parma, nel 1991. L’Associazione, con sede legale a Roma, in viale Vaticano 40, è composta da famiglie provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, visitate dal lutto, che condividono rapporti profondi e sinceri, in uno spirito di ‘comunione fraterna’. Dopo 25 anni di cammino, la Comunità, che adesso conta decine di migliaia di iscritti, a gennaio di quest’anno ha avuto approvato il proprio statuto dal Consiglio permanente della Cei”. Responsabile della Comunità “Figli in Cielo” di Patti sarà Marinella Speziale, insegnante di Brolo, membro del direttivo nazionale dell’Associazione.