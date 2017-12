Diocesi: Napoli, domani i trecento ragazzi delle bande di “Canta, suona e cammina” allo Stadio San Paolo

Tornano domani i trecento ragazzi delle bande di “Canta, suona e cammina” (progetto formativo della Regione Campania con la curia di Napoli) per un saluto allo Stadio San Paolo, prima della partita Napoli–Fiorentina. Con questo evento si dà il via alla sezione formativa del progetto “Musica nei luoghi sacri”, a cura della Scabec, che dal 2014 promuove la realizzazione di un percorso di crescita sociale e didattica – attraverso la musica – per minori di aree e periferie della Campania caratterizzate da una forte povertà educativa e sociale. Quest’anno partecipano al progetto le parrocchie “Santa Caterina a Formiello” per Porta Capuana–Primo Decanato, “Santa Lucia a Mare” per Santa Lucia-Quartieri Spagnoli, “Santa Maria della Misericordia a Porta Grande” per Capodimonte, “Maria Santissima del Buon Rimedio” per Scampia, “San Michele Arcangelo” per Afragola, “Santa Maria del Popolo” per Torre del Greco-Ercolano, l’Istituto “Povere Figlie della Visitazione di Maria” per Barra, il centro educativo “Bartolo Longo” per Pompei. Nell’ottica di un maggiore coinvolgimento territoriale alle otto bande si unisce l’Orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli.

I 300 giovani tornano allo Stadio San Paolo, su invito del card. Crescenzio Sepe., arcivescovo di Napoli Prima del fischio d’inizio, intorno alle 13,50, sfileranno insieme ai loro maestri annunciati dallo speaker Daniele Decibel Bellini e con i colori rappresentativi del territorio di appartenenza.

Iniziate presso le parrocchie e i centri educativi anche le lezioni di pratica degli strumenti per banda (flauto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, flicorno, percussioni) e di teoria, con ore dedicate al solfeggio e alla musica di insieme, tenuti da maestri musicisti affiancati dai tutor. Il progetto, promosso con Fondi Poc dalla Regione Campania e dalla diocesi di Napoli, è a cura della Scabec e della Fondazione “Fare Chiesa e Città”. Prevede anche un programma di concerti nei luoghi sacri con orchestre e ensemble musicali ed eventi pubblici con le bande congiunte. Info: Info: www.cantasuonaecammina.it e sulla pagina Facebook “Canta suona e cammina”.