Diocesi: mons. Moretti (Salerno), “la gentilezza punto di partenza dell’amore”

“L’amore non è mai ira, ma è mitezza. La mitezza può apparire debolezza ma, in realtà, è una grande dimostrazione di forza, di forza interiore. È importante non adeguarci al modo di fare brusco, veloce, lassista che non appartiene certo alla nostra gente. La gentilezza è il punto di partenza dell’amore”. Lo scrive mons. Luigi Moretti, arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, nella lettera per Natale indirizzata alla diocesi. “La risposta positiva e disponibile a una richiesta di aiuto non è mai sbagliata. Quante volte capita di fare del bene e di non ricevere nemmeno la parola ‘grazie’? Quante volte capita di dire: ‘Chi me lo ha fatto fare? La prossima volta non alzo un dito!’. Posso dirvi, anche per esperienza personale, che sarete ripagati! Se ricevete ingratitudine dagli uomini, vi ripagherà il Signore – si legge nella lettera -. Non è un modo di dire per consolarvi o per illudervi. Con molta onestà, vi dico che davanti ad un gesto d’amore non riconosciuto dagli uomini, prima o poi, non si può prevedere quando o come, arriva il riconoscimento da parte di Dio, che vi guarda e vi sorride”. Nella lettera, numerosi i riferimenti all’Amoris laetitia, l’esortazione apostolica di Papa Francesco. “Nel silenzio e nella quiete guardiamo con fede e con amore il Bambino che è nato per noi: il Natale sarà davvero santo e ci porterà tanta serenità e pace”, è l’augurio con il quale mons. Moretti chiude la lettera.