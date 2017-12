Diocesi: Molfetta, torna il percorso per persone separate, divorziate e in nuova unione

Riparte il percorso diocesano di conoscenza, accoglienza e spiritualità per persone separate, divorziate e in nuova unione. Lo annuncia la diocesi di Molfetta-Rufo-Giovinazzo-Terlizzi. Obiettivo del cammino, promosso dall’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia, è quello di “consentire a queste persone di acquisire la consapevolezza di essere amati da Dio e di appartenere alla sua Chiesa”, si legge sul sito della diocesi. Gli incontri si terranno a Molfetta, nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria, in via Mascagni. Si svolgeranno una volta ogni settimana, il martedì, alle 20. Il primo appuntamento sul tema “Versa l’olio sulle ferite” è per il 12 dicembre. Gli altri si svolgeranno fino a maggio e saranno incentrati su altri argomenti come “la ricerca del bene”, l’appartenenza alla Chiesa, l’amore nella propria vita e “guarire per-donare”.