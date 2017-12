Diocesi: Milano, domani mons. Delpini incontra badanti e assistenti familiari

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, incontrerà assistenti familiari e badanti nel duomo, domani, domenica 10 dicembre, alle ore 16,45. Subito dopo, presiederà la celebrazione eucaristica, alle 17,30. Ne dà notizia il portale della diocesi. “Nella dimensione familiare con cui mons. Delpini ha voluto caratterizzare il tempo che precede e prepara al Natale, in ciascuna delle sei domeniche d’Avvento rivolge il suo invito a partecipare alla celebrazione in duomo a una categoria peculiare di persone”. E per domenica prossima l’invito è indirizzato, in particolare, ad assistenti familiari e badanti. “Come per le altre celebrazioni, l’arcivescovo si rivolge a loro per sostenerli a vivere l’Avvento, nella consapevolezza che possano trasmettere il messaggio nelle loro relazioni di cura”.