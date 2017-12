Diocesi: Grosseto, nel palazzo vescovile mostra di arte presepiale. L’inaugurazione il 13 dicembre

Si rinnova – per le festività natalizie – la collaborazione fra la diocesi di Grosseto e il Rotary club Grosseto, che ripropongono una mostra d’arte presepiale. La mostra sarà allestita nella sala “San Lorenzo” del palazzo vescovile, in corso Carducci 11 (ingresso dalla scalinata d’onore) e consentirà ai grossetani di poter ammirare una ventina di rappresentazioni della Natività realizzate dalle abili mani di artigiani presepisti dell’Associazione italiana Amici del Presepe di San Giorgio a Cremano (Na). L’esposizione sarà inaugurata mercoledi 13 dicembre alle ore 17 dal vescovo Rodolfo Cetoloni e da Umberto Carini, presidente del Rotary club di Grosseto. Al taglio del nastro interverrà anche Biagio Vallefuoco, vice presidente dell’Associazione italiana amici del presepio, che nei prossimi giorni sarà a Grosseto per collaborare all’allestimento. La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30, fino a domenica 7 gennaio, festa del Battesimo del Signore, che conclude il periodo natalizio.

“Ogni proposta che ha per tema il presepe mi trova convinto ed entuasista – commenta il vescovo Cetoloni –. Il presepe senz’altro è un segno della nostra tradizione e anche dell’estro artigiano proprio del nostro Paese ed è per questo un valore da custodire e promuovere. Ma da cristiano permettetemi di dire che il presepe è anche qualcosa di più e di ulteriore: è il tentativo dell’uomo, con i mezzi espressivi che possiede, di provare a dire come l’infinito di Dio si sia abbassato alla nostra finitezza per rendersi prossimo di ogni uomo e di ogni donna di ogni epoca e latitudine. Francesco d’Assisi, che a Greccio ideò il presepe nella notte di Natale del 1223, fu mosso proprio da questo bisogno interiore: vedere con gli occhi della carne le ristrettezze in cui l’Amore eterno di Dio si calò nella nostra vicenda umana, in quella grotta di Betlemme, in un preciso istante della storia”. Con questo sguardo, aggiunge, “invito tutti a visitare la mostra e i presepi che troverete nelle chiese. Grazie ancora una volta al Rotary per la proficua e costante collaborazione che sa intessere con la nostra Chiesa e per l’impegno che c’è dietro un service come questo”.