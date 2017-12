Diocesi: Fano, oggi l’inaugurazione dei locali del nuovo oratorio Sant’Orso e della Caritas parrocchia Santa Maria Goretti

Saranno inaugurati oggi, alle 16,30, i locali del nuovo oratorio Sant’Orso della parrocchia Santa Maria Goretti, a Fano, e la nuova sede della Caritas parrocchiale. Interventi che seguono la realizzazione del campo sportivo polivalente, di un gazebo da utilizzare durante il periodo estivo per eventi ricreativi e feste e di un’area verde, affidata dal Comune alla parrocchia, trasformata in area giochi per bambini. “Il rinnovamento dell’oratorio è stato fortemente voluto da tutta la comunità per creare un luogo di aggregazione nel quale poter sviluppare relazioni interpersonali di qualità e per accogliere con il giusto spirito di carità e dignità le situazioni di fatica e sofferenza di alcune famiglie del quartiere”, si legge sul settimanale diocesano “Il Nuovo Amico”. I lavori sono stati finanziati per la metà dell’importo dalla Conferenza episcopale italiana e per l’altra metà attraverso un progetto di finanziamento a lungo termine di cui si faranno carico i parrocchiani. Un sistema, quest’ultimo, già adottato per sostenere economicamente i lavori di ammodernamento e miglioramento estetico della chiesa parrocchiale. I nuovi locali potranno essere utilizzati anche da studenti, da altre realtà associative e da tutti coloro che hanno interesse a creare attività culturali e di interesse sociale. All’inaugurazione saranno presenti oltre al parroco, don Giorgio Giovanelli, il vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-ergola, mons. Armando Trasarti, e alcune autorità locali.