Diocesi: Caritas Cosenza-Bisignano, in parrocchia “Accogli un fratello”

“Gesù ha trovato riparo in una mangiatoia, sarebbe bello rendere ogni parrocchia una mangiatoia anche per uno solo dei fratelli in difficoltà”. È questo lo spirito con cui la Caritas della diocesi di Cosenza-Bisignano lancia alle parrocchie l’iniziativa “Accogli un fratello”. “In prossimità dell’arrivo delle temperature rigide propongo alle parrocchie, che dispongono di ambienti idonei, una attività di accoglienza nelle ore notturne per persone senza dimora, così da poter garantire di trascorrere la notte in un luogo caldo e riparato”, scrive il direttore della Caritas diocesana, don Bruno Di Domenico. Per questo, la terza domenica di Avvento, il 17 dicembre, “solitamente dedicata alla colletta per la carità, tutte le parrocchie sono chiamate a raccogliere offerte per l’iniziativa”. Il progetto prevede un sostegno all’attività dell’Unità di strada per senza fissa dimora portata avanti dai volontari dell’associazione Casa Nostra “che a ogni uscita e secondo necessità distribuiscono beni primari come indumenti, coperte, farmaci, bevande e alimenti”.