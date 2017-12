Diocesi: card. Bassetti a due diaconi, “Maria vi invita a vivere con il suo stesso atteggiamento di amore e servizio in mezzo ai fratelli”

“Maria vi invita a vivere con il suo stesso atteggiamento di amore e di servizio in mezzo ai suoi fratelli: uomini, donne, famiglie, anziani, bambini, malati e soprattutto emarginati, coloro che sono rifiutati da tutti e attendono da voi l’annuncio del Vangelo e l’amore misericordioso del Padre”. Lo ha detto l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, ieri, nella solennità dell’Immacolata Concezione, ai due diaconi che ha ordinato nel santuario della Madonna delle Grondici: Nicolò Gaggia e Salvatore Mauro Reitano, candidati al sacerdozio. Rivolgendosi ai fedeli presenti nel santuario, e in particolare ai due nuovi diaconi, il cardinale ha affermato: “Cari figli, oggi il Signore vi consacra con il suo Spirito in un ministero che vi configura per sempre a Cristo servo del Padre e degli uomini. Per tutti noi, e particolarmente per voi, oggi risuonano le parole che Maria disse all’arcangelo Gabriele: ‘Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola’, quel fiat ripetuto continuamente per tutta la vita”. I due neo diaconi hanno storie e provenienze diverse tra loro, ma entrambi sono stati incardinati nell’arcidiocesi perugino-pievese. Nicolò Gaggia proviene da una famiglia disagiata. Nato nel 1992, all’età di sei mesi è stato affidato ai nonni paterni. Con loro ha vissuto fino ai 14 anni nel paese di Sant’Apollinare, frazione del Comune di Marsciano. Terminate le scuole medie è entrato nel Pontificio Seminario Romano Minore. La sua storia vocazionale è proseguita con il successivo ingresso al Pontificio Seminario Romano Maggiore. Salvatore Mauro Reitano, invece, è nato a Catania nel 1983. Dopo la laurea triennale, è entrato nel Pontificio Seminario Romano Minore, dove ha avvertito la necessità di una vita fraterna. È stato quello il momento in cui ha incontrato, tornando nella sua città natale, la Comunità Fratelli di Gesù Misericordioso. La sua formazione all’interno della comunità lo ha portato poi a Perugia, dove il cardinale Bassetti ha accolto la stessa comunità, affidandole la custodia del santuario della Madonna delle Grondici.