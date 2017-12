Diocesi: Bologna, domani Messa di ringraziamento con mons. Zuppi per riapertura chiesa di Palata Pepoli, a Crevalcore

Riapre la chiesa di Palata Pepoli, frazione del Comune di Crevalcore, nel Bolognese, dopo i danni causati dal terremoto del 2012. Sarà l’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Zuppi, a celebrare, domani, domenica 10 dicembre, alle 16,30, la Messa di ringraziamento per la riapertura. Costruita per volontà della famiglia Torlonia, la chiesa, intitolata a san Giovanni Battista, torna al suo antico splendore. Era stata seriamente danneggiata dal terremoto del maggio di cinque anni fa, un anno e mezzo dopo la fine dei lavori di ripristino e restauro degli interni, sostenuti dai parrocchiani. Le opere esposte, rappresentative della scuola pittorica bolognese dal XVI al XVIII secolo, erano state prese in custodia dalla Sovrintendenza ai Beni artistici e dall’Archivio storico. Oltre al recupero degli interni è stata realizzata la tinteggiatura esterna. Sono stati recuperati anche gli ampi locali della canonica che saranno utilizzati per le attività parrocchiali.