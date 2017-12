Diocesi: Aversa, domenica 17 dicembre il concerto di Natale della Cappella musicale lauretana e del Coro di voci bianche del duomo

Domenica 17 dicembre, alle ore 19, si terrà il tradizionale concerto di Natale della Cappella musicale lauretana e del Coro di voci bianche del duomo di Aversa. Tra i pezzi in programma quest’anno, spicca l’esecuzione del Magnificat in Sib per soli, coro, orchestra e basso continuo composto da Francesco Durante (1684–1755): “Questa scelta vuole essere un omaggio ad un nostro conterraneo – spiega il direttore, don Massimo Ponticelli – ma c’è anche un’altra ragione di fondo. Anche quest’anno la nostra diocesi pone i giovani al centro dell’anno pastorale: vista la recente celebrazione dei 50 anni dalla incoronazione dell’icona della Madonna dei Giovani, anche in virtù del Sinodo del prossimo anno, la corale vuole rinnovare quest’attenzione alle nuove generazioni affidandole – attraverso l’esecuzione del Magnificat – a Maria Vergine, Tota Pulcra ed eterna giovane. Grazie al suo sì, Maria ha permesso che la salvezza entrasse nel mondo”. Un’altra novità sarà rappresentata dalla presenza del clavicembalo che, unitamente all’orchestra, accompagnerà il Magnificat e “O Magnum Mysterium” di Tomas Luis de Victoria. Nel programma, infine, spazio ad un mottetto rinascimentale, ad una lauda medievale che inneggia alla nascita di Cristo e ad altri pezzi della tradizione, alcuni dei quali rivisitati in chiave moderna.