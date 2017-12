Diocesi: Anagni-Alatri, veglia di Natale per i giovani con mons. Loppa, il 15 dicembre

Una veglia di Natale per i giovani assieme al loro vescovo, mons. Lorenzo Loppa. Sarà celebrata, venerdì 15 dicembre, dalle 21, nella chiesa dedicata al Cuore Immacolato di Maria, che si trova nella contrada Laguccio, ad Alatri. Il presule guiderà la riflessione, che sarà intervallata da letture, momenti di meditazione e canti. “Un’occasione per prepararsi al Natale, ma anche per riorganizzare le idee sull’impegno personale e comunitario nelle parrocchie e nelle associazioni in cui i giovani sono presenti”, si legge sul sito della diocesi di Anagni-Alatri. La veglia è organizzata dal Servizio diocesano per la pastorale giovanile.