Dicastero servizio sviluppo umano integrale: Roma, martedì conferenza per il 25° anniversario della Fondazione Populorum Progressio per l’America Latina

Martedì 12 dicembre si terrà a Roma, presso l’Hotel Il Cantico, una conferenza per il 25° anniversario della Fondazione Populorum Progressio per l’America Latina, che rientra ora nella missione pastorale del nuovo Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. La conferenza, aperta ai giornalisti, si intitola “25 anni al servizio dello sviluppo umano integrale guardando al futuro”. Inizierà alle ore 9 e terminerà alle 17. Nella sessione inaugurale del convegno, dopo i saluti introduttivi del card. Peter K.A. Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e presidente della Fondazione, il card. Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei vescovi, introdurrà alcuni elementi del Sinodo dedicato all’Amazzonia e ai popoli indigeni, in programma per il 2019, ascoltando anche le eventuali riflessioni in merito da parte dei vescovi dell’America Latina presenti. Prenderà la parola, tra gli altri, anche Guzmán Carriquiry, che presenterà lineamenti della realtà latinoamericana oggi. Saranno presenti i vescovi membri del consiglio di amministrazione della Fondazione.