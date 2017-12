Cultura: mons. Nunnari nominato membro della commissione dei “tre saggi” dell’Università di Catanzaro

Mons. Salvatore Nunnari, arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano, insieme con Nicola Cantafora e Raffaele Mazzotta, già procuratore generale, è stato nominato dal rettore dell’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Giovambattista De Sarro, membro della Commissione dei tre saggi che dovrà collaborare col rettore medesimo per la scelta dei candidati al Consiglio d’amministrazione dell’Ateneo calabrese. Un riconoscimento speciale per l’arcivescovo Nunnari, attualmente membro della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute della Cei.