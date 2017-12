Corruzione: Carnevali (Transparency Italia), “dedichiamo la Giornata al coraggio e al senso civico dei whistleblower”

“Negli ultimi anni il nostro Paese si è dotato di alcune leggi importanti per la lotta alla corruzione: dalle nuove regole per la trasparenza della pubblica amministrazione all’antiriciclaggio, fino alla recentissima legge a tutela di coloro che segnalano illeciti o irregolarità sul posto di lavoro, i whistleblower. È proprio al coraggio di queste persone e al loro senso civico che vogliamo dedicare la Giornata mondiale contro la corruzione, perché è giusto sottolineare che senza il loro contributo molti casi di corruzione non sarebbero mai venuti alla luce”: lo ha dichiarato Virginio Carnevali, presidente di Transparency International Italia, in occasione della la Giornata internazionale contro la corruzione, istituita dalle Nazioni Unite, che si celebra oggi in tutto il mondo.

In Italia ad oggi, sono 734 i casi di corruzione riportati dai media nazionali nel solo 2017 come rilevato dal monitoraggio quotidiano di Transparency International Italia, secondo cui “il 2017 è stato un anno molto proficuo dal punto di vista legislativo: sono state approvate ben 6 leggi contro la corruzione o reati connessi, 14 in totale da quando è stata approvata la legge anticorruzione nel 2012”.

Per migliorare costantemente le azioni di contrasto alla corruzione e la loro efficacia, Transparency International Italia propone 5 temi da mettere in agenda per il 2018: “Un’efficace applicazione della legge sul whistleblowing, la regolamentazione delle lobby e del finanziamento alla politica, il rafforzamento dei presidi anticorruzione negli enti pubblici dotando di maggiori risorse i responsabili per la prevenzione della corruzione, la semplificazione delle leggi per evitare abusi e maggiori investimenti sull’educazione civica dei giovani, per formare una società più sensibile, consapevole e attiva”. Info: www.transparency.it