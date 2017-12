Corruzione: Cantone a InBlu Radio, “troppe volte cittadini girano testa dall’altra parte”

“Troppe volte abbiamo visto comportamenti di connivenza che in qualche caso rischiano di diventare complicità. Troppe volte assistiamo a cittadini che girano la testa dall’altra parte”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, commentando il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata contro la corruzione. “Non posso che condividere – ha aggiunto Cantone – le indicazioni del presidente Mattarella. C’è un tema culturale che riguarda il contrasto alla corruzione che certamente richiama il ruolo delle istituzioni pubbliche ma anche i singoli cittadini”.

“Tutti questi meccanismi – ha sottolineato Cantone – ci abituano all’idea che il bene pubblico sia il bene di nessuno. La corruzione finisce per essere un furto di risorse pubbliche che viene avvertito come meno grave proprio perché si pensa che le risorse pubbliche siano di nessuno. Lo scatto civico che chiede il presidente della Repubblica è lo scatto civico di chi porta a ritenere che il bene pubblico sia molto più importante del bene privato perché è vero che non appartiene a nessuno ma appartiene a tutti”.