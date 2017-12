Avvento: Savona-Noli, una raccolta fondi della Caritas per i più poveri

Iniziative di solidarietà nelle parrocchie della diocesi di Savona-Noli, durante il periodo dell’Avvento. Caritas propone due tipi di iniziative: una legata al messaggio del Papa per la Giornata mondiale dei poveri a discrezione delle comunità, l’altra è invece la tradizionale raccolta fondi, nella terza domenica di Avvento, il 17 dicembre. Il ricavato sarà devoluto dalla Caritas diocesana ai poveri delle comunità. “Attendere per un cristiano è il tempo della preghiera intensa, ma è soprattutto il tempo nel quale riscoprire la gioia di essere uomini e donne del proprio tempo che sperano, amano, desiderano, costruiscono ogni giorno la propria umanità – spiega don Adolfo Macchioli, direttore di Caritas diocesana -. Il messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale dei poveri auspicava questo modello di vita: un cammino che non si ferma a una celebrazione particolare, ma che chiede a tutti uno stile diverso”.