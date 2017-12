“A Sua Immagine”: sabato 9 dicembre si racconta la tradizione del presepe. Domenica 10 si parlerà degli italiani all’estero

“A Sua Immagine” prosegue il suo racconto dei luoghi d’arte e delle trazioni cristiane in Italia nella sua puntata del sabato pomeriggio. Filo rosso dell’approfondimento del 9 dicembre, alle 15.55 su Rai Uno, sarà il presepe. La conduttrice Lorena Bianchetti – il programma, prodotto dalla Rai e in collaborazione con la Cei, è firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani – si recherà nel Santuario del presepe di Greccio, ricordando il sito dove san Francesco nel 1223 celebrò il primo presepe vivente nella storia del cristianesimo. Successivamente, tappa a Rieti alla scoperta del significato originario di questa tradizione. Lungo il suo viaggio la conduttrice di “A Sua Immagine” incontrerà il maestro presepiale Manfredo Proietti. Ancora, nell’Oratorio di San Pietro martire sarà possibile ammirare un presepe lungo più di 20 metri.

Alle 16.15 spazio a “Le Ragioni della speranza” per il commento al Vangelo della domenica con mons. Matteo Maria Zuppi. L’arcivescovo di Bologna sarà in una parrocchia a Padulle per approfondire la riflessione di papa Francesco nella “Laudato si’”.

“Un popolo di emigranti” è invece il titolo della puntata di domenica 10 dicembre di “A Sua Immagine”. Alle 10.30 in diretta su Rai Uno, in studio con Lorena Bianchetti si parlerà dell’emigrazione italiana all’estero con lo storico Toni Ricciardi (Università di Ginevra) e don Antonello Martinenghi (Fondazione Migrantes). La puntata prende le mosse anche dal centesimo anniversario della morte di santa Francesca Cabrini, la prima santa statunitense di origine lodigiana. Nel corso della puntata, testimonianze anche di: Elisabetta Piquet (biografa di Papa Francesco), Catia Monacelli (direttrice del Museo della Migrazione Italiana) e Delfina Licata (curatrice del Rapporto “Italiani nel Mondo”).